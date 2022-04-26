Forvia s'attend à des ventes comprises entre €23 et €24 mds en 2022
information fournie par Reuters26/04/2022 à 07:11
26 avril (Reuters) - Forvia :
* VENTES DE 5,3 MDS€ AU T1 2022, EN HAUSSE DE 33 % EN DONNÉES PUBLIÉES (Y COMPRIS LES DEUX PREMIERS MOIS DE CONSOLIDATION DE HELLA)
* PERSPECTIVES 2022: VENTES COMPRISES ENTRE 23 ET 24 MILLIARDS D’EUROS (DONT ENVIRON 1,5 MILLIARD D’EUROS LIÉS À L’EFFET COMBINÉ DES DEVISES ET DES MATIÈRES PREMIÈRES)
* PERSPECTIVES 2022: MARGE OPÉRATIONNELLE COMPRISE ENTRE 4 % ET 5 %
* PERSPECTIVES 2022: CASH-FLOW NET À L’ÉQUILIBRE
* FAURECIA A RENÉGOCIÉ LA CLAUSE RELATIVE À SES ENGAGEMENTS BANCAIRES AUPRÈS DES BANQUES: LE NIVEAU DE CETTE CLAUSE NE SERA PAS TESTÉ AU 30 JUIN 22 ET SERA DE 3,75X AU 31 DÉCEMBRE 22 (AU LIEU DE 3,0X) AVANT DE REVENIR À 3,0X À PARTIR DU 30 JUIN 23
* LE CONSEIL D’ADMINISTRATION A DÉCIDÉ DE PROPOSER DE SUSPENDRE EXCEPTIONNELLEMENT LE PAIEMENT DE DIVIDENDES EN 2022
* FAURECIA A DÉCIDÉ DE REVOIR À LA HAUSSE SON PROGRAMME DE CESSION D’ACTIFS EN LE FAISANT PASSER D’UN OBJECTIF DE 500 MILLIONS D’EUROS À CLÔTURER D’ICI FIN 2023 À UN OBJECTIF D’UN MILLIARD D’EUROS À CLÔTURER D’ICI FIN 2023
* MÊME SI LA GUERRE EN UKRAINE DEVRAIT PRINCIPALEMENT AFFECTER L’ACTIVITÉ EN EUROPE, NOUS DEVONS NOUS ADAPTER À CETTE NOUVELLE PERTURBATION, DONT LA DURÉE ET L’AMPLEUR, À CE JOUR,RESTENT INCERTAINES - DG DE FAURECIA
* EN DONNÉES ORGANIQUES (FAURECIA À SON PÉRIMÈTRE DE FIN 2021 ET HORS EFFET DE CHANGE), LES VENTES AU T1 ONT AUGMENTÉ DE 1,1%
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(Gdansk Newsroom)
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