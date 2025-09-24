 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Forvia : risque de triple-top sous 12E
information fournie par Zonebourse 24/09/2025 à 11:24

Forvia dessine l'ébauche d'un triple-top sous 12E, les 28 juillet, 25 août puis 19 septembre : cette figure serait validée avec la cassure du plancher des 10,50E testée les 6 août et 5 septembre dernier, avec comme 1er objectif le test des 9,50E (éphémère support du 16 juillet) puis le comblement du 'gap' des 8,75E du 1er juillet dernier

Valeurs associées

FORVIA (EX FAURECIA)
11,1850 EUR Euronext Paris -3,99%
