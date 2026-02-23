 Aller au contenu principal
Forvia recule, pénalisé par Hella, à la veille de ses résultats
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 10:15

Forvia est en net repli (-5,82%, à 13,02 euros) et signe, de loin, la plus forte baisse du SBF 120. L'équipementier automobile, qui doit publier ses résultats annuels et effectuer sa journée investisseurs demain est pénalisé par la publication de sa filiale Hella (-0,12%, à 83,50 euros).

L'équipementier automobile allemand, détenu à 80% par Forvia, a dévoilé ses comptes préliminaires marqués par un chiffre d'affaires en baisse de 2,1%, à 7,9 milliards d'euros, pénalisé par des effets de change négatifs.

Parallèlement, le résultat opérationnel s'est amélioré en passant de 446 à 474 millions d'euros, et la marge opérationnelle a progressé de 5,6 à 6%. Enfin, le flux de trésorerie net a connu une croissance significative en passant de 189 à 318 millions d'euros.

Perspectives 2026 décevantes

Pour l'exercice en cours, dans un marché jugé difficile et stagnant, Hella table sur des ventes, ajustées des changes, comprises entre 7,4 et 7,9 milliards d'euros, soit un repli par rapport à 2025. Même chose pour la marge opérationnelle qui est attendue entre 5,4 et 6%, contre 6% l'an dernier.

Parmi ses priorités stratégiques, Hella souhaite accélérer sa diversification régionale, transformer son pôle Eclairage pour restaurer sa rentabilité et maintenir une marge à deux chiffres dans l'activité Lifecycle Solutions.

Valeurs associées

FORVIA (EX FAURECIA)
13,0150 EUR Euronext Paris -5,89%
