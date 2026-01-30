Forvia reçoit plus d'un milliard de dollars de contrat
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 09:30
Ces contrats portent sur les activités Seating, Interiors et Eclairage de Forvia Hella et seront produits dans sept usines aux Etats-Unis et au Mexique afin de soutenir les opérations de production du construction en Amérique du nord.
Dans le détail, pour la division Seating, l'équipementier automobile fournira des structures de sièges avant, mousse, garniture et sièges complets offrant un meilleur confort, une qualité renforcée et un design allégé optimisé.
Pour l'activité Interiors, Forvia devra produire pour son client des planches de bord et panneaux de porte intégrant des matériaux de base de fibre naturelles pour offrir une expérience à la fois fonctionnelle et plus durable, totalement intégrée dans l'architecture du cockpit.
Enfin, pour le segment Eclairage, il fournira des modules de projecteurs LED avec lentilles, conçues pour une distribution précise de la lumière, permettant une adaptation du faisceau et un haut niveau d'efficacité.
