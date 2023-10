Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Forvia : rechute de -4%, sous les 17E, gare à la correction information fournie par Cercle Finance • 12/10/2023 à 16:23









(CercleFinance.com) - Forvia subit depuis fin juillet un lent et inexorable mouvement de désaffection pour le secteur des équipementiers automobiles (les véhicules électriques nécessitent bien moins de pièces détachées que les 'thermiques') et rechute de -4%, sous les 17E.

La cassure du support majeur des 17,3E du 4 mai et 9 octobre risque de déboucher sur une correction de moyen terme 2224/12/2022.





Valeurs associées FORVIA Euronext Paris -2.75%