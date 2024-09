Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Forvia : rebondit de +10% après prévisions 'moins pires' information fournie par Cercle Finance • 27/09/2024 à 15:49









(CercleFinance.com) - Forvia rebondit de +10% après avoir dévoilé des prévisions de C.A abaissées de -1MdE et de marge opérationnelle réduite de -0,5 entre 5% et 5,3%... mais ces anticipations sont 'moins pires' que prévu.

Le cours bondit vers 9,72E, retraçant la résistance des 23 puis 27 et 28 août, et pourrait poursuivre en direction du 'gap' des 10,29E du 1er août.





Valeurs associées FORVIA (EX FAURECIA) 9,83 EUR Euronext Paris +11,52%