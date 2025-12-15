 Aller au contenu principal
Forvia rachète par anticipation une partie de ses obligations 2028
information fournie par Zonebourse 15/12/2025 à 07:07

L'équipementier automobile Forvia a indiqué, vendredi soir, avoir l'intention d'exercer son option de racheter en partie ses obligations à 3,75% à échéance 2028, pour un montant en principal égal à 200 millions d'euros, sur un total de 700 MEUR.

Ces rachats seront réalisés à un prix égal à 100% du montant en principal, majoré des intérêts courus et non payés à la date de rachat. La date de remboursement sera le 24 décembre prochain et la date d'enregistrement, le 23 décembre.

Valeurs associées

FORVIA (EX FAURECIA)
13,385 EUR Euronext Paris +2,96%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

