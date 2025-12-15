Forvia rachète par anticipation une partie de ses obligations 2028
information fournie par Zonebourse 15/12/2025 à 07:07
Ces rachats seront réalisés à un prix égal à 100% du montant en principal, majoré des intérêts courus et non payés à la date de rachat. La date de remboursement sera le 24 décembre prochain et la date d'enregistrement, le 23 décembre.
Valeurs associées
|13,385 EUR
|Euronext Paris
|+2,96%
A lire aussi
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite
-
Sanofi a déclaré lundi anticiper un retard dans le processus d'examen par l'agence américaine du médicament (FDA) de la révision réglementaire en cours du tolébrutinib dans la sclérose en plaques secondaire progressive non-récurrente (SEPSPnr), qui s'étendra au-delà ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer