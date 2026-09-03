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Forvia : pulvérise la résistance des 9,3 EUR, teste la MM100 vers 9,65 EUR
information fournie par Zonebourse 03/09/2026 à 15:31
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Forvia valide un beau signal haussier et pulvérise la résistance des 9,3 EUR (résistance oblique baissière et ex résistance de la mi-juillet et de la mi-août) : le titre teste dans la foulée la MM100 qui gravite vers 9,65 EUR et pourrait dans la foulée s'en aller chercher un objectif situé vers 11 EUR (MM200).

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