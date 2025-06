Forvia : pullback sous l'oblique haussière, surveiller 7,84E information fournie par Cercle Finance • 02/06/2025 à 09:12









(CercleFinance.com) - Forvia accélère son pullback, sous l'oblique haussière qui gravite vers 8,2E: il faut surveiller le support des 7,84E du 23 mai car sa rupture déboucherait sur le comblement des 7,51E du 9 mai puis des 7,25E du 8 mai.





Valeurs associées FORVIA (EX FAURECIA) 7,9800 EUR Euronext Paris -3,58%