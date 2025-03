Forvia: première émission obligataire en dollars information fournie par Cercle Finance • 28/03/2025 à 10:06









(CercleFinance.com) - Forvia a annoncé vendredi avoir lancé à sa première émission obligataire en dollars américains, une opération destinée à refinancer une partie de sa dette arrivant bientôt à maturité.



Dans la foulée de ses emprunts réussis sur le marché obligataire japonais ('Samurai') et sur le marché européen des 'Schuldschein', l'équipementier automobile dit avoir procédé à une émission de 500 millions de dollars d'obligations senior à 8% à échéance 2030.



'Non seulement cette émission inaugurale contribue à notre stratégie active de refinancement, mais elle permet au groupe d'étendre sa base d'investisseurs, en cohérence avec sa présence globale', indique Olivier Durand, le directeur financier du groupe.



Les nouvelles obligations - qui seront admises à la cote sur Euronext Dublin - ont obtenu les notations de crédit 'BB+' par Fitch Ratings, 'B1' par Moody's et 'BB-' par S&P.



Dans un communiqué, Forvia explique avoir l'intention d'utiliser le produit de cette émission pour refinancer des dettes venant à maturité prochainement.





Valeurs associées FORVIA (EX FAURECIA) 8,1940 EUR Euronext Paris -2,85%