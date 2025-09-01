Forvia, plus forte hausse du SBF 120 à la clôture de la séance du lundi 1er septembre 2025

(AOF) - Forvia (+1,93% à 11,61 euros)

Forvia s'est offert un rebond ce lundi dans un contexte favorable pour le secteur automobile à une semaine du salon de Munich. Selon UBS, le sentiment des investisseurs vis-à-vis de l'automobile s'est amélioré cet été, les sociétés semblant en bonne voie pour atteindre leurs objectifs (actualisés) annuels.

Points-clés

- Septième fournisseur mondial de technologies automobiles, 1 er mondial pour les sièges et les systèmes d’équipement, né en 2022 ;

- Ventes de 27 Mds€, réparties en 6 activités : les sièges pour 32 %, les systèmes d’intérieur pour 19 %, les systèmes d’échappement pour 15 %, l’électronique (capteurs, conduite automatisée, gestion de l’énergie, multimédia…) pour 16 % et l’éclairage pour 14 %...

Chiffre d’affaires réalisé à 47 % en Europe-Moyen Orient-Afrique, à 27 % en Asie-Océanie (21 % en Chine) et à 26 % dans les Amérique ;

- Modèle d’affaires de positionnement sur les marchés porteurs : complémentarité du portefeuille d’activités dans l’électronique, consolidation de la place de n° 1 mondial via la durabilité dans les intérieurs et les systèmes de sièges, innovation et standardisation dans l’éclairage, accélération de l’électrification dans la mobilité verte ;

- Capital ouvert avec 2 positions fortes : les actionnaires familiaux Hueck/Roepke pour 8,82 % et 6 actionnaires stratégiques -Franklin Resources (8,99 %), Exor (5,05 %), BlackRock (3,83 %), Peugeot 1810 (3,10 %), BPI France (2,16 %) et Dongfeng (1,97 %), Michel de Rosen présidant le conseil de 14 administrateurs, Martin Fischer étant directeur général depuis le 1 er mars.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- priorité au désendettement, via 1 Md€ de cessions (Faurecia Automotive Composites), le « manage by cash » et le report des maturités 2024-2025,

- en Europe, déploiement du plan EU-FORWARD de renforcement de la compétitivité avec suppressions de près de 5 500 emplois d’ici fin 2025, et plan de synergies FORVIA HELLA avec 500 M€ d’économies attendues pour 2025,

- en Asie, lancement de « West to east » pour tirer parti de la reprise attendue en Chine (1/3 du marché mondial en volume) et porter à 38 %, vs 27 %, la part des revenus en Asie dès 2028,

- écosystème de partenariats industriels -neutralité carbone (Schneider Electric, Engie, Artelia, KPMG), intelligence artificielle (Accenture), cloud (Microsoft), analyse des données (Palantir), cybersécurité (GuardKnox)- renforcé en 2024, notamment avec Chery en Chine pour les cockpits intelligents (1 Md€ de ventes visées en 2029) et avec le chinois BYD en Hongrie ;

- innovation regroupée 80 centres de R&D (3,8 % des revenus), riche d’un portefeuille de près de 13 000 brevets avec 900 programmes en développement notamment en IA et logiciels ;

Stratégie environnementale « Blue Effect» visant le net zéro en 2045 avec 2 étapes intermédiaires :

- 2O25 : réduction d’au moins 80 %, vs 2019, des émissions de CO2 des scopes 1 et 2,

- 2030 : réduction d’au moins 45 % des émissions de CO2 du scope 3,

- division matériaux durables Materi’act visant 2 M€ de revenus en 2025 et soutenue par des partenariats : Veolia (30 % de modules intérieurs à plastiques recyclés), GravitHy (production d'acier décarboné à Fos-sur-Mer), SSAB (structures de sièges)…,

- solutions hydrogène proposées en partenariat -co-entreprise Symbio avec Michelin et Stellantis, gigafactory de piles à combustible, avec objectif de 3,5 Mds€ de chiffre d’affaires ;

- émissions obligataires « vertes » ;

- Visibilité de l’activité avec des prises de commandes de + 20 Mds€ ;

- Dette financière ramenée à 7 Mds€ donnant un effet de levier de 1,97, face à 4,3 Mds€ de disponibilités.

Défis

- Marché mondial plombé par les reports de mise en production, les réglementations environnementales en Europe et la montée de la concurrence chinoise dans les véhicules électriques ;

- En réaction au relèvement des tarifs douaniers américains, extension du système de « lean manufacturing » à toutes les fonctions de l’entreprise ;

- Vers une transformation de la R&D et un plan d’action pour la technologie et l’innovation ;

- Après une hausse de 2,1 % des ventes à fin mars, objectifs 2025 inchangés : revenus de 26,8 à 27,2 Mds€, marge opérationnelle de 5 % à 5,3 %, autofinancement libre autour de 500 M€ et levier de dette égal ou inférieur à 2 ;

- Absence de dividende.