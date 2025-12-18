 Aller au contenu principal
Forvia : perce la résistance des 13,38E
information fournie par Zonebourse 18/12/2025 à 15:10

Forvia perce la résistance des 13,38E (après 8 séances d'oscillations entre 13 et 13,4E) : le signal haussier reste à confirmer par une clôture au-delà des 13,5E.
Une poursuite de la hausse porterait le cours vers 15,56E (ex-plancher du 25/10/2023) puis 16,46E, ex-zénith testé le 16 mai 2024.

Valeurs associées

FORVIA (EX FAURECIA)
13,6300 EUR Euronext Paris +4,32%
