Forvia : perce la résistance des 13,38E
information fournie par Zonebourse 18/12/2025 à 15:10
Une poursuite de la hausse porterait le cours vers 15,56E (ex-plancher du 25/10/2023) puis 16,46E, ex-zénith testé le 16 mai 2024.
Valeurs associées
|13,6300 EUR
|Euronext Paris
|+4,32%
