Forvia : passe brièvement la barre des 10E, puis retombe vers 9,80E

Forvia a bien du mal à valider les tentatives de rebond sur le plancher des 9,5E du 30 avril, puis du 11 juin: le titre a d'abord comblé le 'gap' des 10,61E (du 5 juin), puis est retombé sur 9,5E.

Avec le sursaut de 2% du CAC et du SBF-120, Forvia a brièvement refranchi les 10E puis s'est rapidement tassé vers 9,80E : la restauration d'une dynamique plus haussière passera par le refranchissement des 10,5E puis surtout du palier de résistance des 11E (testé mi-avril puis mi-mai).