Forvia obtient une distinction du Global Lighthouse Network
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 11:49
La société précise que la distinction de cette usine chinoise " marque une étape majeure et témoigne de la reconnaissance internationale du leadership de Forvia en matière de transformation vers une fabrication intelligente ".
Le réseau Global Lighthouse reconnaît les sites opérationnels et chaînes de valeur les plus performants, ayant atteint des niveaux d'excellence exceptionnels et matière de productivité, de résilience de la chaîne d'approvisionnement, d'orientation client, de durabilité et de gestion des talents.
Valeurs associées
|13,535 EUR
|Euronext Paris
|-3,25%
