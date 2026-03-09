 Aller au contenu principal
Chine-Accélération de la hausse des prix à la consommation en février
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 02:57

PHOTO DE FICHIER : Des clients achètent des sacs dans le magasin Wankelai à Pékin

‌La hausse des prix à ​la consommation en Chine a accéléré en février, montrent des ​données officielles publiées lundi, tandis que la ​déflation des prix ⁠à la production s'est légèrement ‌atténuée.

D'après le Bureau national des statistiques (BNS), l'indice des prix ​à ‌la consommation (CPI) a progressé ⁠le mois dernier de 1,3% sur un an, après une hausse ⁠de ‌0,2% en janvier. Le consensus ⁠ressortait à 0,8%.

En rythme ‌mensuel, le CPI a ⁠augmenté de 1,0% après +0,2% en ⁠janvier, ‌battant également le consensus (+0,5%).

Pour sa part, ​l'indice des ‌prix à la production (PPI) a reculé en février ​de 0,9% sur un an, après un ⁠déclin de 1,4% le mois précédent. Les analystes anticipaient en moyenne un repli de 1,2%.

(Yukun Zhang et Ryan Woo; version française ​Jean Terzian)

