Chine-Accélération de la hausse des prix à la consommation en février

PHOTO DE FICHIER : Des clients achètent des sacs dans le magasin Wankelai à Pékin
La hausse des prix à la consommation en Chine a accéléré en février, montrent des données officielles publiées lundi, tandis que la déflation des prix à la production s'est légèrement atténuée.
D'après le Bureau national des statistiques (BNS), l'indice des prix à la consommation (CPI) a progressé le mois dernier de 1,3% sur un an, après une hausse de 0,2% en janvier. Le consensus ressortait à 0,8%.
En rythme mensuel, le CPI a augmenté de 1,0% après +0,2% en janvier, battant également le consensus (+0,5%).
Pour sa part, l'indice des prix à la production (PPI) a reculé en février de 0,9% sur un an, après un déclin de 1,4% le mois précédent. Les analystes anticipaient en moyenne un repli de 1,2%.
(Yukun Zhang et Ryan Woo; version française Jean Terzian)
