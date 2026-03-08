Droits des femmes: manifestations partout en France, Gisèle Pelicot et sa fille à Paris

Une manifestante tient une pancarte sur laquelle on peut lire "Foutez-nous la paix" lors d'une marche marquant la Journée internationale des droits des femmes, à Toulouse, en Haute-Garonne, le 8 mars 2025 ( AFP / Ed JONES )

Des milliers de femmes réunies et parmi elles, Gisèle Pelicot et sa fille Caroline Darian: des manifestations s'élancent à Paris et dans 150 lieux en France pour défendre les droits des femmes, dénoncer les violences sexuelles et la montée du conservatisme.

Gisèle Pelicot, victime des viols de dizaines d'hommes organisés par son ex-mari et devenue une figure mondiale de la lutte contre les violences sexuelles, et sa fille Caroline Darian ont rejoint les rangs de la Fondation des femmes au moment où le cortège parisien s'élançait de Stalingrad, aux alentours de 14H30.

"On ne lâchera rien!", a lancé Gisèle Pelicot à la foule au départ de la manifestation, acclamée par les manifestants dont certains lui criaient "merci".

Je suis "extrêmement honorée d'être ici en présence de ma maman qui envoie un vrai message d'espoir à toutes les victimes de France", a assuré Caroline Darian, qui a porté plainte contre son père qu'elle accuse de l'avoir agressée sexuellement.

La septuagénaire est partie après quelques dizaines de minutes, laissant sa fille aux côtés des militantes féministes et de la chanteuse Suzane, dont la chanson "Je t'accuse" dénonce les violences sexuelles.

En tête de cortège, la banderole du collectif organisateur, Grève féministe, était brandie notamment par la leader de la CGT Sophie Binet et la porte-parole du Collectif National pour les Droits des Femmes, Suzy Rojtman.

Un peu plus loin, Alice, 39 ans, venue avec ses enfants de 6 et 8 ans qui avaient chacun fait leur propre pancarte "stop au sexisme" et "les femmes = les hommes", voulait leur "expliquer" que c'est "important d'exprimer ce qu'on pense", qu'"en France, on est chanceuses, ce n'est pas le cas partout", a-t-elle dit à l'AFP.

- "Danger" de l'extrême droite -

A Bordeaux, Lille, Marseille, mais aussi Albi ou Alençon... Pour cette journée internationale des droits des femmes, la centaine d'associations organisatrices avait donné rendez-vous dans 150 lieux en France.

Le collectif veut notamment alerter sur le "danger" que représente, selon lui, l'extrême droite pour les droits des femmes à l'approche des élections municipales (15 et 22 mars).

Les Etats-Unis de Donald Trump par exemple, "c'est un laboratoire", a affirmé Anne Leclerc, du Collectif national pour les droits des femmes. Depuis son retour à la Maison Blanche, le président américain a pris une série de mesures contre l'avortement et démantelé des politiques de lutte contre les discriminations.

"Les droits des femmes ne sont jamais définitivement acquis. Ils sont le fruit de combats de chaque instant, de conquêtes arrachées par le courage et d’une vigilance qui ne doit jamais faiblir", a écrit sur "X" le président Emmanuel Macron.

"Nous sommes en alerte", a indiqué Sarah Durocher, du Planning familial, qui observe en France "des difficultés d'accès à l'avortement sur le terrain", liées à un "manque de moyens" et à la "fermeture de structures de proximité".

De leur côté, une vingtaine de militantes Femen ont elles mené une action à la mi-journée devant la pyramide du Louvre pour dénoncer "l'impunité, la criminalité et le déni total" des personnes impliquées dans l'affaire Epstein, a expliqué à l'AFP l'une d'elles, Sophia Antoine.

Donald Trump, Jack Lang, Bill Clinton: chaque militante torse nu avait inscrit sur son corps le nom de celui qu'elle représentait. Portant des masques de porcs, elles ont réalisé une danse satirique visant à montrer "toute l'horreur et la répugnance" des personnes évoquées dans cette affaire de trafic sexuel de mineures.

L'émancipation économique des femmes, qui occupent des métiers moins rémunérateurs, davantage à temps partiel, était aussi en tête des revendications.

Le salaire moyen des femmes dans le secteur privé était encore de 21,8% inférieur à celui des hommes en 2024, selon l'Insee. L'écart en équivalent temps plein "à emploi comparable" reste estimé à 3,6%, à quelques mois de l'échéance pour transposer la directive européenne sur la transparence salariale.

L'an dernier, les organisateurs avaient revendiqué 120.000 participants à la marche parisienne et au total 250.000 en France. La police avait elle comptabilisé 47.000 manifestants à Paris, soit près du double de l'année précédente.