Forvia: nouvelle émission d'obligations senior information fournie par Cercle Finance • 25/03/2025 à 14:00









(CercleFinance.com) - Forvia annonce procéder à une émission de 500 millions de dollars d'obligations senior à échéance 2030, une émission dont la réalisation est soumise aux conditions du marché et dont le produit devrait servir à rembourser sa dette existante.



Cette opération fait suite à l'émission, le 24 mars, d'obligations senior d'un montant total en principal de 750 millions d'euros à échéance 2030 et s'inscrit dans le cadre du plan de l'équipementier automobile visant à rembourser ses passifs financiers à long terme.





Valeurs associées FORVIA (EX FAURECIA) 8,6960 EUR Euronext Paris -2,34%