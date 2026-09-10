Forvia : nouvel assaut contre la résistance des 10 EUR

Forvia repasse au-dessus de la MM100 qui gravite vers 9,65 EUR et lance un nouvel assaut contre la résistance des 10 EUR (testée sans succès les 4, 7 et 8 septembre).

Un franchissement des 9,95 EUR en clôture permettrait d'aller chercher un objectif situé vers 11 EUR (MM200) puis de retracer les 11,6 EUR, l'ex-zénith du 2 juin.