 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 081,03
+0,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Forvia, Michelin et Stellantis s'accordent sur le refinancement de Symbio
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 14:33

Forvia FRVIA.PA , Michelin

MICP.PA et Stellantis STLAM.PA , actionnaires de Symbio, ont validé un nouveau plan d’affaires avec un accord de refinancement pour l'entreprise de systèmes hydrogène pour véhicules, a annoncé cette dernière mercredi.

L'avenir de Symbio, spécialisé dans le domaine des systèmes hydrogène pour véhicules, suscite des inquiétudes depuis juillet et l'annonce par Stellantis de l'arrêt de son programme de développement de la technologie de pile à combustible, une décision qui a surpris ses partenaires Michelin et Forvia et mis en doute la pérennité de la coentreprise.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

FORVIA (EX FAURECIA)
12,4250 EUR Euronext Paris +1,14%
MICHELIN
28,2300 EUR Euronext Paris -0,14%
STELLANTIS
9,653 EUR MIL +5,74%
STELLANTIS
9,6980 EUR Euronext Paris +6,26%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank