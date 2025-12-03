Forvia, Michelin et Stellantis s'accordent sur le refinancement de Symbio

Forvia FRVIA.PA , Michelin

MICP.PA et Stellantis STLAM.PA , actionnaires de Symbio, ont validé un nouveau plan d’affaires avec un accord de refinancement pour l'entreprise de systèmes hydrogène pour véhicules, a annoncé cette dernière mercredi.

L'avenir de Symbio, spécialisé dans le domaine des systèmes hydrogène pour véhicules, suscite des inquiétudes depuis juillet et l'annonce par Stellantis de l'arrêt de son programme de développement de la technologie de pile à combustible, une décision qui a surpris ses partenaires Michelin et Forvia et mis en doute la pérennité de la coentreprise.

