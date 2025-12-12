 Aller au contenu principal
Forvia-Le remboursement anticipé de €200 mlns de ses obligations à échéance 2028
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 18:04

Forvia SE FRVIA.PA :

* LE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE EUR 200 MLNS DE SES OBLIGATIONS DE EUR 700 MLNS

* SES OBLIGATIONS À ÉCHÉANCE 2028 À TAUX DE 3,750%

* LA DATE DE REMBOURSEMENT SERA LE 24 DÉCEMBRE 2025

* LA DATE D'ENREGISTREMENT SERA LE 23 DÉCEMBRE 2025

Texte original [https://tinyurl.com/3bp2fzrx] Pour plus de détails, cliquez sur FRVIA.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

FORVIA (EX FAURECIA)
13,385 EUR Euronext Paris +2,96%
