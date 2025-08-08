 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 725,09
+0,20%
Forvia: le concert familial Hella sous les 15% des votes
information fournie par Cercle Finance 08/08/2025 à 08:17

(Zonebourse.com) - Le concert composé des investisseurs familiaux Hella a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 1er août, le seuil de 15% des droits de vote de Forvia , au résultat d'une augmentation du nombre total des droits de vote de l'équipementier automobile.

Le déclarant a précisé détenir 17.384.186 actions Forvia représentant 34.729.693 droits de vote, soit 8,82% du capital et 14,98% des droits de vote de la société. Pour rappel, Forvia avait fait l'acquisition du groupe allemand Hella en 2022.

Valeurs associées

FORVIA (EX FAURECIA)
10,6350 EUR Euronext Paris +1,05%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

