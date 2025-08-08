Forvia: le concert familial Hella sous les 15% des votes information fournie par Cercle Finance • 08/08/2025 à 08:17









(Zonebourse.com) - Le concert composé des investisseurs familiaux Hella a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 1er août, le seuil de 15% des droits de vote de Forvia , au résultat d'une augmentation du nombre total des droits de vote de l'équipementier automobile.



Le déclarant a précisé détenir 17.384.186 actions Forvia représentant 34.729.693 droits de vote, soit 8,82% du capital et 14,98% des droits de vote de la société. Pour rappel, Forvia avait fait l'acquisition du groupe allemand Hella en 2022.





