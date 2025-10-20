 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 159,15
-0,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Forvia-Impact de "quelques" dizaines de millions d'euros des arrêts temporaires de production chez Stellantis
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 07:44

Olivier Durand, directeur financier de Forvia FRVIA.PA , a déclaré lundi au cours d'une conférence téléphonique que:

* LES ARRETS TEMPORAIRES DE PRODUCTION CHEZ STELLANTIS EN EUROPE POURRAIENT AVOIR UN IMPACT DE "QUELQUES" DIZAINES DE MILLIONS D'EUROS SUR LE CA DU T4

Pour plus de détails, cliquez sur FRVIA.PA

(Gilles Guillaume)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

FORVIA (EX FAURECIA)
9,9820 EUR Euronext Paris -6,32%
STELLANTIS
8,927 EUR MIL +0,13%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des touristes font la queue au musée du Louvres, le 20 octobre 2025 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Vol des bijoux du Louvre: la traque est lancée, le musée reste fermé lundi
    information fournie par AFP 20.10.2025 11:40 

    La traque a commencé: au lendemain du spectaculaire cambriolage au musée du Louvre, qui va rester fermé lundi, la police est aux trousses de quatre malfaiteurs partis avec huit "joyaux de la couronne de France". Portant la marque de la criminalité organisée, ce ... Lire la suite

  • VUSIONGROUP : La consolidation peut se poursuivre
    VUSIONGROUP : La consolidation peut se poursuivre
    information fournie par TEC 20.10.2025 11:36 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • MANITOU : Sous les résistances, une consolidation est probable
    MANITOU : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 20.10.2025 11:36 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 20.10.2025 11:34 

    Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,22% pour le Dow Jones .DJI , de 0,33% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,43% pour le Nasdaq. * AMAZON AMZN.O

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank