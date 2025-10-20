information fournie par Reuters • 20/10/2025 à 07:44

Forvia-Impact de "quelques" dizaines de millions d'euros des arrêts temporaires de production chez Stellantis

Olivier Durand, directeur financier de Forvia FRVIA.PA , a déclaré lundi au cours d'une conférence téléphonique que:

* LES ARRETS TEMPORAIRES DE PRODUCTION CHEZ STELLANTIS EN EUROPE POURRAIENT AVOIR UN IMPACT DE "QUELQUES" DIZAINES DE MILLIONS D'EUROS SUR LE CA DU T4

Pour plus de détails, cliquez sur FRVIA.PA

(Gilles Guillaume)