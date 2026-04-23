Forvia grimpe après une information de presse sur la vente de son activité intérieurs à Apollo

Forvia FRVIA.PA grimpe en Bourse jeudi après la publication d'un article de l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier, selon lequel le fonds d’investissement Apollo APO.N serait sur le point de conclure un accord en vue d’acquérir sa division intérieurs de voitures pour environ 1,4 milliard d’euros.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Apollo Global Management et Forvia n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

"Les discussions sont toujours en cours et l’accord pourrait encore échouer, ont indiqué les sources, qui ont requis l’anonymat en raison du caractère confidentiel des informations", indique le rapport de Bloomberg.

Le fournisseur de pièces automobiles basé à Paris avait déclaré l'année dernière qu'il cherchait à céder son activité d'intérieur automobile dans le cadre d'une initiative de réduction de sa dette.

Forvia, qui fournit des pièces à Stellantis STLAM.MI , Volkswagen VOWG.DE et Ford F.N , avait déclaré en février s'attendre à une baisse de son chiffre d'affaires en 2026. La société affiche une capitalisation boursière de 2,2 milliards d'euros, selon les données de LSEG.

Vers 09h32 GMT, à la Bourse de Paris, le titre Forvia progresse de 4,36%, contre le SBF 120 .SBF120 en hausse de 0,27% au même moment.

(Rédigé par Elena Smirnova, avec Ananya Palyekar, édité par Augustin Turpin)