(Zonebourse.com) - Forvia bondit de +5% vers 11,65E et préserve assez facilement le support oblique moyen terme qui gravite vers 10E.

La dynamique haussière reste intacte et pourrait connaître un regain en cas de franchissement de la résistance des 12E du 28 juillet et du 25 août.

Le prochain objectif pourrait alors se situer vers 13,20E puis 16E, résistance testée mi-mai 2024.





Valeurs associées FORVIA (EX FAURECIA) 11,4300 EUR Euronext Paris +3,16%