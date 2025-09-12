 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Forvia (ex-Faurecia) : pullback sous les 11E
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 12:57

(Zonebourse.com) - Forvia subit un pullback sous 11,5E et retombe sous les 11E : la cassure de la base du corridor 12,05/10,7E validera un signal baissier en direction de 10,29E ('gap' resté béant depuis le 25 juillet) puis 9,5E, ex-plancher de la mi-juillet

