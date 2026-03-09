 Aller au contenu principal
Forvia : dévisse de -7,5% vers 9,6E
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 10:16

Forvia dévisse de -7,5% vers 9,6E et pulvérise le support majeur des 10,10E du 20 octobre 2025 et du 20 novembre : le prochain objectif devient le comblement du "gap" des 8,748E du 1er juillet 2025 puis 8,60E, l'ex-résistance 13 mai au 25 juin 2025

