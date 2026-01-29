Forvia-Contrats de plus de $1 md avec un "grand constructeur automobile européen"

Forvia FRVIA.PA a annoncé jeudi avoir remporté de nouveaux contrats et des extensions de programmes auprès d'un "grand constructeur automobile européen" dont le nom n'a pas été dévoilé, pour un montant de plus d'un milliard de dollars (837,94 millions d'euros)

Ces contrats portent sur des technologies de Forvia Hella et seront produites dans sept usines aux États-Unis et au Mexique "afin de soutenir les opérations de production du constructeur en Amérique du nord", précise Forvia dans un communiqué.

