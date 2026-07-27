Forvia-Commande d’environ 500 drones dans le cadre d'une relation stratégique avec une entreprise de défense

Forvia SE FRVIA.PA :
* FORVIA MET SA PUISSANCE INDUSTRIELLE EUROPÉENNE AU SERVICE DE LA DÉFENSE
* COMMANDE D'ENVIRON 500 DRONES INTERCEPTEURS, AVEC POUR OBJECTIF DE PORTER RAPIDEMENT LES CAPACITÉS DE PRODUCTION À ENVIRON 1 000 UNITÉS PAR MOIS
* RELATION STRATÉGIQUE AVEC UNE ENTREPRISE EUROPÉENNE PIONNIÈRE DES TECHNOLOGIES DE DÉFENSE, SPÉCIALISÉE DANS LA DÉFENSE AÉRIENNE ET LES SYSTÈMES DE LUTTE ANTI-DRONES FONDÉS SUR L'IA
Texte original https://tinyurl.com/2vanwa2y Pour plus de détails, cliquez sur FRVIA.PA
(Rédaction de Gdansk)
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