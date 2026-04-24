Forvia-CA -6,4% au T1 avec les changes et l'Asie, objectifs confirmés

(Actualisé avec précisions, téléconférence)

Forvia FRVIA.PA a fait état vendredi d'une baisse de 6,4% de son chiffre d'affaires au premier trimestre à cause d'effets de changes défavorables et d'une baisse d'activité en Asie, mais a confirmé ses objectifs 2026 et l'avancement du projet de cession de son activité "intérieurs".

L'équipementier automobile, spécialiste des sièges et des systèmes de dépollution, a réalisé sur les trois premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 5,13 milliards d'euros.

Hors effets de changes, il ressort en baisse de 2,2%, soit une surperformance par rapport à une production automobile mondiale en baisse de 3,4%, selon S&P Global Mobility.

"En Chine, l'activité Lighting a enregistré une croissance à un chiffre élevé, tandis que Seating a été fortement pénalisée par un mix clients défavorable", a expliqué Forvia dans un communiqué. "Des mesures de flexibilité des coûts sont en place afin de protéger les marges."

Le chiffre d'affaires du groupe en Asie a ainsi reculé de 20,4% sur la période (-13,7% hors effets de changes).

Forvia entend diversifier sa base client au-delà de BYD, auquel il est très exposé, et développe son activité chinoise avec Chery et Geely. "On verra le bénéfice de ces diversifications progressivement au cours de l'année", a dit Olivier Durand, directeur financier de Forvia, au cours d'une téléconférence de presse.

L'équipementier prévoit toujours un chiffre d'affaires annuel en légère baisse ou quasi-stable (20-21 milliards d'euros contre 21,3 milliards en 2025) et une marge opérationnelle stable ou en légère hausse (6-6,5% contre 6% en 2025).

"Parallèlement, nous avons continué à progresser sur le projet de cession de notre activité Interiors, dont la réalisation est attendue à court terme", a ajouté le directeur général de Forvia Martin Fischer, cité dans le communiqué.

Olivier Durand a refusé d'en dire davantage sur les discussions en cours. Avec la cession des intérieurs, qui emploient 30.000 personnes à travers le monde pour un chiffre d'affaires annuel de cinq milliards d'euros, Forvia entend se concentrer sur cinq métiers.

(Reportage Gilles Guillaume et Mathias de Rozario, édité par Augustin Turpin)