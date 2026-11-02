Forvia : CA -0,6% au T3, l'Europe et l'Amérique compensent la Chine

Logo de Forvia sur le bâtiment de l'entreprise près de Paris

Forvia FRVIA.PA a fait état lundi d'un léger recul de 0,6% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, la bonne performance de ses activités sièges et électronique en Europe et de son activité dépollution pour véhicules thermiques en Amérique du Nord compensant la faiblesse persistante de ses clients constructeurs internationaux en Chine.

L'équipementier automobile, qui a confirmé ses objectifs 2026, a réalisé sur les trois mois écoulés un chiffre d'affaires de 5,079 milliards d'euros. En incluant des effets de changes positifs, la variation ressort à +1%.

Au cours d'une téléconférence de presse, le directeur financier Olivier Durand a souligné que Forvia avait renoué avec la superformance par rapport au marché automobile, et que cette tendance devrait se poursuivre au quatrième trimestre.

"Evidemment revenir à une surperformance est un élément de développement pour la société, mais les résultats de l'entreprise doivent être d'abord sur la structure de coûts et la gestion de notre performance", a-t-il ajouté.

Cité dans un communiqué, le directeur général de Forvia Martin Fischer s'est félicité son côté de "progrès graduels en Chine". Si les ventes organiques y ont reculé de 17,2% au troisième trimestre, Forvia dit avoir enregistré des progrès auprès des constructeurs chinois, notamment grâce au rebond de la production de BYD 002594.SZ et à la poursuite de la croissance avec Chery 9973.HK .

Forvia vise toujours en 2026 un chiffre d'affaires compris entre 20 et 21 milliards d'euros, à taux de change constants, contre 21,3 milliards en 2025 - chiffres excluant l'activité intérieurs dont la cession sera finalisée au quatrième trimestre - ainsi qu'une marge opérationnelle comprise entre 6% et 6,5%, contre 6%, proforma également, l'année précédente.

(Gilles Guillaume et Mathias de Rozario, édité par Augustin Turpin)