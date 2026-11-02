Fêtes de fin d'année : Mondial Relay (colis) recrute plus d'un millier de saisonniers

( AFP / FRED TANNEAU )

Mondial Relay se prépare à l'afflux massif de colis attendus pour les fêtes de fin d'année et a annoncé lundi à l'AFP prévoir le renfort de 450 intérimaires et 800 chauffeurs entre octobre et décembre en France et en Belgique.

Le transporteur, qui possède en France le plus important parc de consignes automatiques de colis, s'apprête à livrer plus de 8 millions de colis par semaine en France, en Belgique et au Luxembourg, des volumes "multipliés par deux" de fin octobre à mi-janvier, selon un communiqué de presse.

En novembre, le Black Friday et ses prix cassés lancent le coup d'envoi d'une période de consommation effrénée qui s'étend jusqu'aux cadeaux de Noël et met à rude épreuve les logisticiens qui doivent préparer ces colis et les livrer.

Début octobre, les deux géants de la livraison en France, La Poste et Amazon, avaient révélé recruter pour y faire face 3.500 saisonniers pour le premier, et 9.500 pour le second.

Mondial Relay dit aussi avoir augmenté de 8 % sa capacité de traitement de colis entre 2025 et 2026, avec l'ouverture de quatre nouvelles agences, trois en France et une en Belgique.

L'entreprise a également recruté 400 personnes au 1er semestre 2026 dans ces deux pays.

Elle compte atteindre un total de 13.500 consignes automatiques d'ici la fin 2026. Aujourd'hui, elle dispose de 20.000 points d'envoi et de retrait en France (12.500 consignes automatiques et 7.500 relais commerçants).

Ces recrutements, ouvertures d'agences et déploiement de consignes "s'inscrivent dans la lignée des investissements annoncés à Choose France", a déclaré à l'AFP le PDG de Mondial Relay, David Lewkowitz.

Le groupe avait annoncé un investissement de 500 millions d'euros d'ici 2030 sur le territoire national.

Interrogé par l'AFP sur un éventuel report des consommateurs vers l'e-commerce pour les achats de Noël après les violences qui ont frappé les enseignes des centres-villes, David Lewkowitz a estimé que "c'était possible pour les grandes villes" très touchées, mais a jugé "qu'à l'échelle du pays entier, ça ne devrait pas être énormément significatif".

"Heureusement, beaucoup de territoires vont très bien", a-t-il déclaré, rappelant que la consigne représentait un moyen de se faire livrer "hors des zones difficiles".

Mondial Relay appartient au groupe polonais InPost et gère la France, la Belgique, le Luxembourg. L'entreprise compte, en France, 50 agences de livraison, 3 plateformes logistiques (Pas-de-Calais, Seine-et-Marne, Rhône) et y emploie près de 2.500 salariés.