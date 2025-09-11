Forvia améliore son profil de dette

(AOF) - Forvia a décidé d'augmenter de 600 millions d’euros à 700 millions d'euros en valeur nominale totale le montant maximum des obligations liées au développement durable 2027 et des obligations senior 2027 acceptées dans le cadre des offres de rachat, en raison de leur succès. L'équipementier automobile utilisera les 600m d’euros de sa nouvelle émission 2031 et des liquidités disponibles.

Ces offres de rachat réduisent l'encours des obligations liées au développement durable 2027 à 700 millions d'euros, contre 900 millions d'euros en circulation, et celui des obligations senior 2027 à 390 millions euros, contre 890 millions d'euros en circulation.

La date de règlement des offres de rachat devrait être le 15 septembre 2025.

Points-clés

- Septième fournisseur mondial de technologies automobiles, 1 er mondial pour les sièges et les systèmes d’équipement, né en 2022 ;

- Ventes de 27 Mds€, réparties en 6 activités : les sièges pour 32 %, les systèmes d’intérieur pour 19 %, les systèmes d’échappement pour 15 %, l’électronique (capteurs, conduite automatisée, gestion de l’énergie, multimédia…) pour 16 % et l’éclairage pour 14 %...

Chiffre d’affaires réalisé à 47 % en Europe-Moyen Orient-Afrique, à 27 % en Asie-Océanie (21 % en Chine) et à 26 % dans les Amérique ;

- Modèle d’affaires de positionnement sur les marchés porteurs : complémentarité du portefeuille d’activités dans l’électronique, consolidation de la place de n° 1 mondial via la durabilité dans les intérieurs et les systèmes de sièges, innovation et standardisation dans l’éclairage, accélération de l’électrification dans la mobilité verte ;

- Capital ouvert avec 2 positions fortes : les actionnaires familiaux Hueck/Roepke pour 8,82 % et 6 actionnaires stratégiques -Franklin Resources (8,99 %), Exor (5,05 %), BlackRock (3,83 %), Peugeot 1810 (3,10 %), BPI France (2,16 %) et Dongfeng (1,97 %), Michel de Rosen présidant le conseil de 14 administrateurs, Martin Fischer étant directeur général depuis le 1 er mars.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- priorité au désendettement, via 1 Md€ de cessions (Faurecia Automotive Composites), le « manage by cash » et le report des maturités 2024-2025,

- en Europe, déploiement du plan EU-FORWARD de renforcement de la compétitivité avec suppressions de près de 5 500 emplois d’ici fin 2025, et plan de synergies FORVIA HELLA avec 500 M€ d’économies attendues pour 2025,

- en Asie, lancement de « West to east » pour tirer parti de la reprise attendue en Chine (1/3 du marché mondial en volume) et porter à 38 %, vs 27 %, la part des revenus en Asie dès 2028,

- écosystème de partenariats industriels -neutralité carbone (Schneider Electric, Engie, Artelia, KPMG), intelligence artificielle (Accenture), cloud (Microsoft), analyse des données (Palantir), cybersécurité (GuardKnox)- renforcé en 2024, notamment avec Chery en Chine pour les cockpits intelligents (1 Md€ de ventes visées en 2029) et avec le chinois BYD en Hongrie ;

- innovation regroupée 80 centres de R&D (3,8 % des revenus), riche d’un portefeuille de près de 13 000 brevets avec 900 programmes en développement notamment en IA et logiciels ;

Stratégie environnementale « Blue Effect» visant le net zéro en 2045 avec 2 étapes intermédiaires :

- 2O25 : réduction d’au moins 80 %, vs 2019, des émissions de CO2 des scopes 1 et 2,

- 2030 : réduction d’au moins 45 % des émissions de CO2 du scope 3,

- division matériaux durables Materi’act visant 2 M€ de revenus en 2025 et soutenue par des partenariats : Veolia (30 % de modules intérieurs à plastiques recyclés), GravitHy (production d'acier décarboné à Fos-sur-Mer), SSAB (structures de sièges)…,

- solutions hydrogène proposées en partenariat -co-entreprise Symbio avec Michelin et Stellantis, gigafactory de piles à combustible, avec objectif de 3,5 Mds€ de chiffre d’affaires ;

- émissions obligataires « vertes » ;

- Visibilité de l’activité avec des prises de commandes de + 20 Mds€ ;

- Dette financière ramenée à 7 Mds€ donnant un effet de levier de 1,97, face à 4,3 Mds€ de disponibilités.

Défis

- Marché mondial plombé par les reports de mise en production, les réglementations environnementales en Europe et la montée de la concurrence chinoise dans les véhicules électriques ;

- En réaction au relèvement des tarifs douaniers américains, extension du système de « lean manufacturing » à toutes les fonctions de l’entreprise ;

- Vers une transformation de la R&D et un plan d’action pour la technologie et l’innovation ;

- Après une hausse de 2,1 % des ventes à fin mars, objectifs 2025 inchangés : revenus de 26,8 à 27,2 Mds€, marge opérationnelle de 5 % à 5,3 %, autofinancement libre autour de 500 M€ et levier de dette égal ou inférieur à 2 ;

- Absence de dividende.