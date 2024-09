Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Forvia: ajustement des objectifs pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 27/09/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - L'équipementier automobile Forvia fait part d'un ajustement à la baisse de ses objectifs pour l'ensemble de l'année 2024, 'pour tenir compte de la baisse des perspectives de production et d'un environnement incertain'.



Il anticipe désormais des ventes entre 26,8 et 27,2 milliards d'euros, une marge opérationnelle entre 5 et 5,3%, un cash-flow net supérieur ou égal à 550 millions, et un ratio dette nette/EBITDA ajusté inférieur ou égal à deux fois en fin d'année.



Forvia affiche son intention d'accélérer ses initiatives pour améliorer sa performance en 2025. Il maintient son objectif d'un ratio dette nette/EBITDA ajusté inférieur à 1,5 fois d'ici fin 2025, soutenu par son programme de cessions en cours.





