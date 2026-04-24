Forvia accuse un fort recul de ses ventes en Chine au premier trimestre

L'équipementier automobile français Forvia a annoncé une baisse de 6,4% de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2026, à 5,13 milliards d'euros, pénalisé par un fort recul de son activité en Chine où il cherche à se diversifier, alors que ses ventes ont augmenté en Europe.

( AFP / TOBIAS SCHWARZ )

A taux de change constants, le repli du chiffre d'affaires est limité à 2,2%, soit "une surperformance" par rapport à la production automobile mondiale --indice de référence du secteur des équipementiers-- qui a reculé de 3,4% au premier trimestre: 21,5 millions de véhicules légers ont été produits dans le monde contre 22,3 millions au cours des trois premiers mois de 2025, a fait valoir le groupe.

Le chiffre d'affaires de Forvia (ex-Faurecia) a progressé à taux de change constants "dans toutes les régions sauf en Chine", a-t-il ajouté.

Au cours du trimestre, les ventes en Chine ont en effet plongé de 27,8% à 836 millions d'euros, sur un marché confronté à une concurrence accrue. Mais la rentabilité y reste à un "niveau élevé", autour de 10%, a souligné le directeur financier Olivier Durand lors d'une conférence téléphonique avec la presse.

Forvia, qui est "l'un des fournisseurs étrangers principaux" du chinois BYD, est en train de diversifier sa base de clientèle dans ce pays, en raison de la "baisse significative de production" du premier constructeur mondial de voitures électriques.

"On a été tiré par eux ces dernières années, mais là il y a une concurrence accrue (...) qui se reflète. On a une proportion de notre activité disproportionnée avec BYD et on a travaillé à diversifier notre présence en Chine. On développe notre activité avec Chery, on a commencé à travailler avec un nouvel acteur qui vient des telecoms, et on développe aussi notre activité avec Geely", a détaillé M. Durand.

Les ventes ont en revanche progressé de 1,6% en Europe à 2,62 milliards d'euros, ce que le directeur financier a jugé "encourageant".

A l'étranger, le groupe a aussi accéléré sa présence en Inde, où il compte développer son activité "sièges".

Les négociations pour la vente de la division historique d'aménagements intérieurs, annoncée en février, "avancent bien", a indiqué Forvia, sans confirmer qu'il serait en négociation avec le fonds Apollo, selon des informations avancées jeudi par Bloomberg.

La vente de cette activité destinée à accroitre la rentabilité du groupe porte sur un chiffre d'affaires de 4,8 milliards d'euros, une cinquantaine de sites et 31.000 salariés, a-t-il rappelé.

Olivier Durand a aussi confirmé que Forvia allait désormais détenir 50%, à égalité avec Michelin, de la co-entreprise Symbio, spécialisée dans l'hydrogène, après le retrait de Stellantis, et une "homologation de ce plan" par le tribunal de commerce.

Après avoir provisionné 209 millions d'euros de dépréciation de sa participation dans Symbio dans les comptes 2025, il anticipe que "la charge pour Symbio sur l'année 2026 sera marginale".

Enfin Forvia dit se préparer à des augmentations des coûts d'achats des matières premières suite au conflit en Iran, surcoûts qu'il compte repasser quasi-intégralement à ses clients afin de "protéger l'entreprise". "On a passé 91 à 93% des surcoûts liés à l'imposition de droits de douane aux Etats-Unis à nos clients" a-t-il rappelé. Le coût de l'énergie ne représente que 1% de son chiffre d'affaires.

L'équipementier a par ailleurs confirmé tous ses objectifs financiers pour 2026, un chiffre d'affaires compris entre 20 et 21 milliards d'euros à taux de change constants, une marge opérationnelle comprise entre 6 et 6,5% du chiffre d'affaires et un flux de trésorerie net supérieur ou égal à 3% du chiffre d'affaires.