Forvia : abaissement de ses perspectives 2024

(AOF) - Forvia annonce avoir révisé en baisse ses objectifs annuels. L’équipementier automobile prévoit une marge opérationnelle entre 5% et 5,3%, contre 5,6% à 6,4% auparavant. «On a eu des mauvaises nouvelles. On ne voit pas, d'ici la fin de cette année, comment le marché (automobile) pourrait se rétablir», a résumé Patrick Koller dans un entretien à l'AFP.

Par ailleurs, Forvia vise désormais un chiffre d'affaires compris entre 26,8 et 27,2 milliards d'euros pour 2024, contre une prévision de ventes dans le bas de la fourchette comprise entre 27,5 milliards et 28,5 milliards d'euros déjà ajustée en juillet dernier.

Des négociations avec les constructeurs

En moyenne, les équipementiers représentent entre 60 à 85 % du prix de revient de fabrication d'un véhicule. Selon la Fédération des industries des équipements pour véhicules (Fiev) les négociations sont très tendues avec les constructeurs concernant la répercussion de l'augmentation des coûts. Les hausses de prix portent à la fois sur les composants électroniques, les matières premières, telles que l'acier, le nickel, le lithium ou le palladium, l'énergie et les transports. Les équipementiers négocient principalement avec Stellantis et Renault pour mettre en place des indices permettant de répercuter les hausses. Ils parient aussi sur l'innovation, la différenciation, la montée en gamme et l'internationalisation.