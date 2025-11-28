information fournie par Reuters • 28/11/2025 à 09:23

Forvia a engagé certains processus visant à céder des parties de son portefeuille

Forvia SE FRVIA.PA :

* DÉCLARATION SUR LES PROCESSUS DE CESSION

* A ENGAGÉ CERTAINS PROCESSUS VISANT À CÉDER DES PARTIES DE SON PORTEFEUILLE, INCLUANT DES ACTIFS DE SON BUSINESS GROUP INTERIORS

* TOUTE OFFRE SERAIT SOUMISE À NÉGOCIATION ET À L'APPROBATION DE NOTRE CONSEIL D'ADMINISTRATION

(Rédaction de Gdansk)