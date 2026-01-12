 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lancement d'Ariane 6 pour Amazon en février, 7 à 8 vols prévus en 2026
information fournie par AFP 12/01/2026 à 12:57

Décollage de la fusée européenne Ariane 6 pour le projet européen Galileo depuis le Centre spatial de Kourou, en Guyane française, le 17 décembre 2025 ( AFP / Ronan LIETAR )

Décollage de la fusée européenne Ariane 6 pour le projet européen Galileo depuis le Centre spatial de Kourou, en Guyane française, le 17 décembre 2025 ( AFP / Ronan LIETAR )

Le lancement par la fusée européenne Ariane 6 de 32 satellites pour la constellation Amazon Leo du milliardaire américain Jeff Bezos aura lieu en février, a annoncé lundi Arianespace, qui prévoit 7 à 8 vols cette année, soit le double par rapport à 2025.

"On vise sept à huit vols cette année avec une grande polyvalence des missions", a déclaré David Cavaillolès, président exécutif d'Arianespace qui commercialise la fusée Ariane, au cours de vœux devant la presse en région parisienne.

Le lancement pour Amazon Leo aura lieu en février à une date qui sera précisée "dans les prochains jours".

Il s'agira du premier vol d'Ariane 6 pour un client "commercial": les quatre précédents, en 2025, avaient été effectués pour des clients "institutionnels" comme le ministère français de la Défense (satellite d'observation militaire) ou la commission européenne (programmes Galileo et Copernicus).

Le lanceur sera pour la première fois doté de quatre propulseurs qui doubleront sa puissance d'emport en orbite, à 21,6 tonnes.

Alors qu'Ariane est présentée comme le symbole de la souveraineté européenne dans l'espace, Amazon se profile comme son plus gros client, avec 18 lancements prévus sur la trentaine inscrite au carnet de commandes d'Arianespace.

"Il a fallu se battre pour aller chercher ce contrat" et ce marché "nous apporte beaucoup de bénéfices", a souligné M. Cavaillolès.

Lancer avec une fusée européenne, "c'est aussi une diversification stratégique" pour Amazon Leo, anciennement baptisé "Project Kuiper", qui compte déjà quelque 150 satellites en orbite et ambitionne d'en déployer plus de 3.200.

Son concurrent Starlink, propriété du groupe américain SpaceX du milliardaire Elon Musk, repose pour sa part sur plus de 6.000 satellites.

"Ce qu'on fait pour Amazon, on le fait pour être disponible pour Iris²", un projet phare de l'Union européenne visant à assurer une connectivité sécurisée et souveraine dont le déploiement est prévu à partir de 2029 ou "les projets de défense allemands", a souligné David Cavaillolès.

Après le vol inaugural d'Ariane 6 en juillet 2024, puis quatre vols l'an dernier, "il s'agit d'une montée en cadence unique pour un lanceur lourd", a pour sa part souligné Martin Sion, président exécutif d'ArianeGroup, fabricant de la fusée.

Il y a "des créneaux disponibles pour 2028-2029" et "on espère les commandes affluer", a-t-il ajouté.

Valeurs associées

AMAZON.COM
247,3800 USD NASDAQ +0,44%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'application Duolingo sur un smartphone. (Crédit: / Adobe Stock)
    Matt Skaruppa, directeur financier de Duolingo, quitte ses fonctions après près de six ans à son poste
    information fournie par Reuters 12.01.2026 13:20 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Duolingo DUOL.O a annoncé lundi que le directeur financier Matt Skaruppa quitterait ses ... Lire la suite

  • satellite autour de la terre (Crédit: / Adobe Stock)
    Commande de 340 satellites à Airbus par Eutelstat
    information fournie par Zonebourse 12.01.2026 13:12 

    Eutelsat indique avoir commandé à Airbus Defence and Space la construction de 340 satellites supplémentaires OneWeb en orbite basse (LEO) qui assureront la continuité opérationnelle de la constellation OneWeb. Les satellites seront fabriqués sur la nouvelle ligne ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 12.01.2026 13:01 

    (Actualisé avec futurs sur indices ; American Express, Synchrony Financial, Bread Financial, Capital One) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,73% pour le Dow ... Lire la suite

  • LECTRA : Les signaux haussiers sont intacts
    LECTRA : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 12.01.2026 12:58 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank