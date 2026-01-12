Lancement d'Ariane 6 pour Amazon en février, 7 à 8 vols prévus en 2026

Décollage de la fusée européenne Ariane 6 pour le projet européen Galileo depuis le Centre spatial de Kourou, en Guyane française, le 17 décembre 2025 ( AFP / Ronan LIETAR )

Le lancement par la fusée européenne Ariane 6 de 32 satellites pour la constellation Amazon Leo du milliardaire américain Jeff Bezos aura lieu en février, a annoncé lundi Arianespace, qui prévoit 7 à 8 vols cette année, soit le double par rapport à 2025.

"On vise sept à huit vols cette année avec une grande polyvalence des missions", a déclaré David Cavaillolès, président exécutif d'Arianespace qui commercialise la fusée Ariane, au cours de vœux devant la presse en région parisienne.

Le lancement pour Amazon Leo aura lieu en février à une date qui sera précisée "dans les prochains jours".

Il s'agira du premier vol d'Ariane 6 pour un client "commercial": les quatre précédents, en 2025, avaient été effectués pour des clients "institutionnels" comme le ministère français de la Défense (satellite d'observation militaire) ou la commission européenne (programmes Galileo et Copernicus).

Le lanceur sera pour la première fois doté de quatre propulseurs qui doubleront sa puissance d'emport en orbite, à 21,6 tonnes.

Alors qu'Ariane est présentée comme le symbole de la souveraineté européenne dans l'espace, Amazon se profile comme son plus gros client, avec 18 lancements prévus sur la trentaine inscrite au carnet de commandes d'Arianespace.

"Il a fallu se battre pour aller chercher ce contrat" et ce marché "nous apporte beaucoup de bénéfices", a souligné M. Cavaillolès.

Lancer avec une fusée européenne, "c'est aussi une diversification stratégique" pour Amazon Leo, anciennement baptisé "Project Kuiper", qui compte déjà quelque 150 satellites en orbite et ambitionne d'en déployer plus de 3.200.

Son concurrent Starlink, propriété du groupe américain SpaceX du milliardaire Elon Musk, repose pour sa part sur plus de 6.000 satellites.

"Ce qu'on fait pour Amazon, on le fait pour être disponible pour Iris²", un projet phare de l'Union européenne visant à assurer une connectivité sécurisée et souveraine dont le déploiement est prévu à partir de 2029 ou "les projets de défense allemands", a souligné David Cavaillolès.

Après le vol inaugural d'Ariane 6 en juillet 2024, puis quatre vols l'an dernier, "il s'agit d'une montée en cadence unique pour un lanceur lourd", a pour sa part souligné Martin Sion, président exécutif d'ArianeGroup, fabricant de la fusée.

Il y a "des créneaux disponibles pour 2028-2029" et "on espère les commandes affluer", a-t-il ajouté.