Forvia a émis 500 millions de dollars d'obligations senior
17/09/2025
'Cette transaction, largement sursouscrite, s'inscrit dans le cadre de la diversification continue des sources de financement du groupe et a considérablement élargi sa base d'investisseurs institutionnels américains', explique-t-il.
Le règlement-livraison est prévu le 23 septembre, sous réserve des conditions habituelles. Forvia a l'intention d'utiliser le produit pour rembourser ses dettes financières à long terme existantes et prolonger la maturité moyenne de sa dette.
Les obligations ont obtenu les notations de crédit 'BB+' par Fitch, 'B1' par Moody's et 'BB-' par Standard & Poor's. Une demande d'admission à la cote officielle d'Euronext Dublin (Global Exchange Market) sera déposée.
Valeurs associées
|11,5100 EUR
|Euronext Paris
|+3,18%
