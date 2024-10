Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Forvia : -6%, pullback sous 8,1E information fournie par Cercle Finance • 08/10/2024 à 17:08









(CercleFinance.com) - Forvia décroche de -6% ('gap de rupture' sous 8,488E), le pullback amorcé sous 9,8E le 27 septembre se prolonge jusque sous 8,1E : le retracement du plancher annuel des 7,95E du 29/09 se rapproche à grand pas.





Valeurs associées FORVIA (EX FAURECIA) 8,28 EUR Euronext Paris -3,72%