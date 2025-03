Forvia : 3,5%, renoue avec les 9E information fournie par Cercle Finance • 18/03/2025 à 09:17









(CercleFinance.com) - Forvia aligne une 3ème séance de hausse (+ 3,5% cette fois-ci) et renoue avec les 9E : le prochain objectif se dessine vers 10,6E (ex-plancher du 20 février), puis 10,75E, 'gap' resté béant depuis le 27 février





Valeurs associées FORVIA (EX FAURECIA) 9,1480 EUR Euronext Paris +5,25%