Forvia : -12,5% vers 8,8E, referme le 'gap' des 8,9E du 13/1 information fournie par Cercle Finance • 03/02/2025 à 11:41









(CercleFinance.com) - Principal victime des 'tarifs' de Trump, l'équipementier Forvia dévisse de -12,5% vers 8,8E et referme le 'gap' des 8,9E du 13/1.

Avec l'ouverture d'un 'gap' de rupture inattendu sous 10,13E, le titre pourrait bien casser le support oblique des 9E et retomber dans la foulée vers

8,37E, le plancher du 9 janvier.





Valeurs associées FORVIA (EX FAURECIA) 9,21 EUR Euronext Paris -9,13%