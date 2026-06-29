Fortune Brands nomme un nouveau directeur général ; l'action en hausse

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29 juin - ** L'action du fournisseur de matériaux de construction Fortune Brands Innovations FBIN.N a progressé d'environ 8 % à 49,55 dollars ** La société a nommé Jesse Singh au poste de directeur général, avec effet immédiat

** Plus récemment, M. Singh a occupé le poste de directeur général du fabricant de produits d’aménagement extérieur The AZEK Company de 2016 à 2025

** L'investisseur activiste Ed Garden avait pris une participation dans Fortune Brands et cherchait, entre autres changements, à remplacer le directeur général entrant

** Le directeur général par intérim de la société, David Barry, a été nommé directeur des opérations et vice-président exécutif

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 1,3 % depuis le début de l'année