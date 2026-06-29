Fortune Brands nomme Jesse Singh au poste de directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (actualités avec des citations, le parcours de Singh et le cours de l'action) par Abigail Summerville

Le fournisseur de matériaux de construction Fortune Brands Innovations FBIN.N a annoncé lundi la nomination de Jesse Singh au poste de directeur général, confirmant ainsi une information publiée précédemment par Reuters. L'action Fortune Brands a progressé d'environ 7 % lundi matin, portant sa capitalisation boursière à quelque 5,5 milliards de dollars.

L'investisseur activiste Ed Garden avait pris une participation dans Fortune Brands et cherchait, entre autres changements, à remplacer le directeur général entrant. M. Garden, associé fondateur et directeur général de Garden Investments, a rejoint le conseil d'administration de la société en mars. “Nous pensons que la renaissance de Fortune Brands commence aujourd’hui avec la nomination de Jesse au poste de directeur général”, a déclaré M. Garden à Reuters. “Notre priorité sera désormais d’atteindre les meilleures performances opérationnelles, la meilleure allocation de capital et les meilleures décisions stratégiques de notre catégorie.” M. Singh, qui prendra ses fonctions lundi, possède un parcours qui fait de lui un candidat hors pair. Plus récemment, il a occupé le poste de directeur général du fabricant de produits d’aménagement extérieur The AZEK Company de 2016 à 2025, période durant laquelle le chiffre d’affaires a triplé et les marges de l’EBITDA ont considérablement progressé, selon le communiqué. Il a également passé 14 ans chez 3M

MMM.N .

Fortune Brands propose des produits pour la maison, la sécurité et le numérique, et détient les marques Master Lock, Moen et SpringWell. “La combinaison de notre solide portefeuille de marques de premier plan, de nos positions sur les canaux de distribution et de nos capacités d’innovation constitue le fondement de notre succès. Désormais, grâce au leadership et à l’expertise opérationnelle de Jesse, nous allons tracer une voie claire pour stimuler une croissance rentable et libérer la valeur significative pour les actionnaires qui est inhérente à cette entreprise”, a déclaré à Reuters Susan Kilsby, présidente non exécutive du conseil d’administration de Fortune.

David Barry, directeur général par intérim de la société, a été nommé directeur des opérations et vice-président exécutif.