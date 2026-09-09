 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Fortum s'envole : son accord avec Google devrait stimuler ses bénéfices à long terme
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 11:55
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour sur l'évolution du titre, ajout d'UPM et commentaires d'analystes)

9 septembre - ** Le titre Fortum FORTUM progresse de 12,5% après la signature par le groupe énergétique finlandais d’un contrat d’achat d’électricité à long terme avec Google

GOOGL.O

** Cet accord garantit à Google un approvisionnement en énergie nucléaire pour ses investissements pendant 22 ans et améliorera le rendement comparable des actifs nets de Fortum d’environ 1,4 point de pourcentage à terme, selon la société finlandaise

** Google annonce qu’il investira 13 milliards d’euros (15 milliards de dollars) en Finlande dans un centre de données et les infrastructures associées au cours des deux prochaines années

** J.P. Morgan s'attend à ce que cet accord fasse progresser le résultat d'exploitation comparable de Fortum d’environ 120 à 130 millions d’euros une fois que le volume total de 4 TWh aura fait l’objet d’un contrat

** Le prix implicite de la transaction est supérieur à 80 euros par MWh, contre des prix à terme pour 2028 d'environ 52 euros par MWh, selon JPM

** UPM-Kymmene UPM.HE enregistre une hausse de plus de 5%, les analystes soulignant que le groupe forestier finlandais dispose d’une capacité de production d’électricité autonome de 12 TWh en Finlande

** “Nous estimions probable qu’un accord similaire puisse être conclu à l’avenir pour UPM, car UPM est l’un des plus grands producteurs d’électricité de Finlande”, déclare Antti Jukka Koskivuori, analyste chez Danske Bank

** L'action Fortum se hisse en tête de l'indice STOXX 600

.STOXX et s'apprête à connaître sa meilleure journée depuis octobre 2008

(1 dollar = 0,8591 euro)

Valeurs associées

ALPHABET-A
338,3600 USD NASDAQ -0,03%
FORTUM
24,080 EUR Tradegate +13,32%
STOXX Europe 600
640,55 Pts DJ STOXX -1,39%
UPM-KYMMENE CORP
25,400 EUR Tradegate +4,92%
UPM-KYMMENE CORP
25,385 EUR LSE Intl +4,57%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les principaux candidats à l'élection présidentielle passent un grand oral devant des chefs d'entreprises, à Paris le 27 août 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )
    La France en déclin, un thème au coeur de la campagne présidentielle
    information fournie par AFP 09.09.2026 13:23 

    La France au plus bas dans le classement Pisa, au bord d'une crise de la dette, en perte d'influence à l'international... Le sentiment de déclin est omniprésent dans la campagne présidentielle: fort chez les électeurs, il est aussi attisé par certains candidats, ... Lire la suite

  • De New York à Tokyo en passant par Barcelone et Paris, un nombre croissant de villes à travers le monde ont imposé ou promis des restrictions sur les locations touristiques ces dernières années ( AFP / JOEL SAGET )
    Logement: l'UE veut aider les villes à hausser le ton face à Airbnb
    information fournie par AFP 09.09.2026 13:22 

    Face à la crise du logement, l'Union européenne a dévoilé mercredi un plan pour soutenir les villes qui veulent limiter les locations de courte durée, de type Airbnb. Bruxelles entend offrir aux collectivités des bases juridiques pour encadrer les locations de ... Lire la suite

  • Des personnes se rassemblent pour rendre hommage au dirigeant Mao Zedong sur la place de la Statue de bronze à Shaoshan, dans la province centrale du Hunan, en Chine, le 8 septembre 2026, à la veille du 50e anniversaire de sa mort ( AFP / Hector RETAMAL )
    "Vive Mao!": 50 ans après sa mort, le père de la Chine populaire inspire encore
    information fournie par AFP 09.09.2026 12:56 

    Un demi-siècle après sa mort, des fidèles et admirateurs de Mao Tsé-toung se sont rassemblés mercredi dans son village natal, devenu site touristique, pour lui rendre hommage avec portraits, drapeaux et immenses gerbes de fleurs. Fondateur de la République populaire ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 09.09.2026 12:54 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse, Booking, semi-conducteurs, Smithfield Foods) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,45% ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 156,29 -1,94%
Pétrole Brent
100,72 +1,34%
BIOPHYTIS
0,0735 +1,38%
SOITEC
139,25 -4,85%
HAFFNER ENERGY
0,611 -2,86%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank