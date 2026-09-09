Fortum s'envole : son accord avec Google devrait stimuler ses bénéfices à long terme

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(Mise à jour sur l'évolution du titre, ajout d'UPM et commentaires d'analystes)

9 septembre - ** Le titre Fortum FORTUM progresse de 12,5% après la signature par le groupe énergétique finlandais d’un contrat d’achat d’électricité à long terme avec Google

GOOGL.O

** Cet accord garantit à Google un approvisionnement en énergie nucléaire pour ses investissements pendant 22 ans et améliorera le rendement comparable des actifs nets de Fortum d’environ 1,4 point de pourcentage à terme, selon la société finlandaise

** Google annonce qu’il investira 13 milliards d’euros (15 milliards de dollars) en Finlande dans un centre de données et les infrastructures associées au cours des deux prochaines années

** J.P. Morgan s'attend à ce que cet accord fasse progresser le résultat d'exploitation comparable de Fortum d’environ 120 à 130 millions d’euros une fois que le volume total de 4 TWh aura fait l’objet d’un contrat

** Le prix implicite de la transaction est supérieur à 80 euros par MWh, contre des prix à terme pour 2028 d'environ 52 euros par MWh, selon JPM

** UPM-Kymmene UPM.HE enregistre une hausse de plus de 5%, les analystes soulignant que le groupe forestier finlandais dispose d’une capacité de production d’électricité autonome de 12 TWh en Finlande

** “Nous estimions probable qu’un accord similaire puisse être conclu à l’avenir pour UPM, car UPM est l’un des plus grands producteurs d’électricité de Finlande”, déclare Antti Jukka Koskivuori, analyste chez Danske Bank

** L'action Fortum se hisse en tête de l'indice STOXX 600

.STOXX et s'apprête à connaître sa meilleure journée depuis octobre 2008

(1 dollar = 0,8591 euro)