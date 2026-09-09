Fortum prend appui sur Google pour s'envoler, AutoStore décroche.

Escalade de Fortum après l'annonce de son partenariat avec Google. Moins d'acquisitions pour Barry Callebaut. Remplacement temporaire d'un Christian par un autre dans la gouvernance d'Auto1.

Actions en hausse

Fortum ( 8,4%) : le titre de l'entreprise publique finlandaise du secteur de l'énergie s'envole à l'annonce d'un partenariat avec Google. Ce contrat stratégique majeur pour Fortum s'inscrit dans un plan d'investissement de 13 milliards d'euros dévoilé par le géant américain pour développer ses infrastructures d'intelligence artificielle et ses centres de données dans le pays.

Lumibird ( 4,5%) : l'action du spécialiste français du laser progresse après la cession de sa filiale Medical à IPG Photonics pour 300 millions d'euros. Le marché salue notamment la perspective d'un retour aux actionnaires compris entre 232 et 263 MEUR, ainsi que le désendettement et le recentrage du groupe sur ses activités photoniques.

Barry Callebaut ( 3,2%) : le producteur suisse de cacao et de chocolat gagne du terrain après avoir rassuré les investisseurs sur sa stratégie lors d'une conférence organisée par Barclays. Son directeur général, Hein Schumacher, a indiqué que le groupe privilégierait les investissements dans ses activités les plus rentables et la réduction de son endettement plutôt que de grandes acquisitions.

JCDecaux ( 2,4%) : le numéro un mondial de la communication extérieure profite d'une note favorable de JPMorgan. L'analyste Marcus Diebel recommande désormais le titre à l'achat et relève son objectif de cours de 30 à 34 euros.

Aberdeen Group ( 2,1%) : le prestataire britannique de services d'investissement commence la séance dans le vert après l'annonce d'un changement de gouvernance bien accueilli. Torbjörn Magnusson deviendra le nouveau président. Il a notamment été directeur général et président de l'assureur nordique Sampo pendant près de six ans, avant de quitter ses fonctions en 2025 après avoir contribué à faire de l'entreprise l'un des principaux groupes de services financiers de la région nordique.

Interparfums ( 1,7%) : le fabricant de parfums de luxe publie des résultats supérieurs aux attentes au premier semestre, malgré la baisse de son chiffre d'affaires liée notamment aux répercussions de la guerre au Moyen-Orient.

Actions en baisse

Webuild (-8%) : le groupe italien de construction chute en Bourse alors que la Consob a repris l'examen de son projet d'OPA sur Trevi, suspendu fin août après une demande d'informations complémentaires. L'opération, qui valorise Trevi environ 295 MEUR et doit être intégralement financée en numéraire, reste soumise à l'approbation du régulateur italien, attendue d'ici au 17 septembre.

AutoStore Holdings (-5,0%) : le principal actionnaire institutionnel de l'entreprise norvégienne spécialisée dans les technologies et logiciels réduit sa participation de 27,9% à 24,9% en cédant 103 millions d'actions. Cette opération a été interprétée comme un signal vendeur par certains investisseurs.

AUTO1 Group (-3,1%) : la plateforme allemande de vente de véhicules d'occasion en ligne commence la séance dans le rouge après l'annonce du départ de son directeur financier, Christian Wallentin, pour raisons familiales. Christian Bertermann, président-directeur général du groupe, assurera l'intérim à la direction financière jusqu'à la nomination d'un successeur permanent.

Medacta (-2,5%) : le fabricant tessinois de dispositifs de chirurgie orthopédique perd du terrain après la publication de ses résultats. Malgré la hausse des ventes, le bénéfice net ne progresse pas, une déception qui pénalise le titre.