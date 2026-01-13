 Aller au contenu principal
Fortress Biotech bondit après l'approbation par la FDA de son premier traitement pour une maladie pédiatrique rare
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 14:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 janvier - ** Les actions du développeur de médicaments Fortress Biotech FBIO.O augmentent de 11,7 % à 4,69 $ avant la mise sur le marché ** La société déclare que la FDA américaine a approuvé le Zycubo, le premier traitement de la maladie de Menkes, une maladie génétique rare et souvent fatale qui affecte l'absorption du cuivre chez les enfants

** Zycubo, développé par Cyprium Therapeutics, est un produit injectable quotidien qui rétablit les niveaux de cuivre

** L'entreprise affirme qu'un traitement précoce réduit le risque de décès de près de 80 % par rapport aux patients non traités

** Cyprium recevra des redevances et jusqu'à 129 millions de dollars en paiements d'étape de Sentynl Therapeutics, qui s'occupe maintenant du développement et de la vente du médicament

** Les effets secondaires les plus courants sont les infections, les crises d'épilepsie et l'anémie - FBIO

** À la dernière clôture, FBIO a augmenté de 81% au cours de l'année écoulée

