Fortress Biotech bondit après l'approbation par la FDA de son premier traitement pour une maladie pédiatrique rare

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
13 janvier - ** Les actions du développeur de médicaments Fortress Biotech FBIO.O augmentent de 11,7 % à 4,69 $ avant la mise sur le marché ** La société déclare que la FDA américaine a approuvé le Zycubo, le premier traitement de la maladie de Menkes, une maladie génétique rare et souvent fatale qui affecte l'absorption du cuivre chez les enfants
** Zycubo, développé par Cyprium Therapeutics, est un produit injectable quotidien qui rétablit les niveaux de cuivre
** L'entreprise affirme qu'un traitement précoce réduit le risque de décès de près de 80 % par rapport aux patients non traités
** Cyprium recevra des redevances et jusqu'à 129 millions de dollars en paiements d'étape de Sentynl Therapeutics, qui s'occupe maintenant du développement et de la vente du médicament
** Les effets secondaires les plus courants sont les infections, les crises d'épilepsie et l'anémie - FBIO
** À la dernière clôture, FBIO a augmenté de 81% au cours de l'année écoulée
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer