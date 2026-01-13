Fortress Biotech attendu en forte hausse après une approbation de la FDA
information fournie par Zonebourse 13/01/2026 à 14:32
Zycubo est destiné à traiter la maladie de Menkes chez les patients pédiatriques, une maladie génétique rare et grave, qui touche principalement les nourrissons et qui perturbe le métabolisme du cuivre dans l'organisme. Dans le détail, les patients naissent avec une incapacité à absorber le cuivre alimentaire, entraînant un transport altéré du cuivre à travers la barrière hémato-encéphalique.
Pour le Dr Lindsay A. Rosenwald, président-directeur général de Fortress Biotech : "l'approbation de Zycubo est un jalon pivot pour notre entreprise et pour les patients, car il s'agit du premier et seul traitement approuvé par la FDA pour cette maladie pédiatrique souvent fatale".
La décision de la Food & Drug Administration repose sur des résultats cliniques révélant une amélioration statistiquement significative de la survie globale pour les sujets ayant reçu ce traitement injectable par voie sous-cutanée. La réduction du risque de décès est de près de 80%, tandis que la survie globale médiane s'élève à 177,1 mois pour les patients traités, contre 17,6 mois pour le groupe témoin non traité.
Le communiqué de presse précise que Cyrpium Therapeutics est éligible à des redevances échelonnées sur les ventes nettes et jusqu'à 129 millions de dollars en jalons de développements et de vente de la part de Sentanyl.
