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Fortrea progresse après un accord de 45 millions de dollars portant sur l'activité de services de phase précoce de Worldwide Clinical Trials
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 13:52
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 septembre - ** L'action de Fortrea ( FTRE.O ), société spécialisée dans la recherche sous contrat, progresse de 1,2 % à 17,94 dollars en pré-ouverture

** La société annonce qu'elle va acquérir la division Early Phase Services de Worldwide Clinical Trials dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire évaluée à environ 45 millions de dollars

** Elle précise que cette activité comprend une unité de pharmacologie clinique de 200 lits à San Antonio, un laboratoire de bioanalyse à Austin et un centre de stockage de bioéchantillons au Texas

** FTRE indique que cette acquisition renforce ses capacités bioanalytiques en interne et étend ses capacités de recherche clinique de phase précoce en Amérique du Nord

** Worldwide indique que cette transaction lui permettra de concentrer ses investissements sur ses activités en forte croissance dans les phases avancées de recherche en oncologie, en neurosciences, en médecine interne et dans le domaine des maladies rares

** La transaction devrait être finalisée après obtention des autorisations réglementaires et des licences

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse d’environ 3 % depuis le début de l’année

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