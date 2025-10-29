Fortive bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels

29 octobre - ** Les actions du fabricant d'équipements industriels Fortive Corp FTV.N augmentent de 11 % à environ 55 $ avant le marché

** Fortive prévoit un bénéfice ajusté pour 2025 de 2,63 à 2,67 dollars par action, contre une prévision antérieure de 2,50 à 2,60 dollars par action

** La société a dépassé son bénéfice et son chiffre d'affaires trimestriels, grâce à l'adoption croissante de son logiciel d'automatisation dans tous les secteurs d'activité

** FTV affiche un bénéfice trimestriel ajusté de 68 cents par rapport aux estimations de Wall Street de 57 cents, selon les données compilées par LSEG

** FTV annonce un chiffre d'affaires trimestriel de 1,03 milliard de dollars, contre une estimation de 1,01 milliard de dollars

** A la dernière clôture, les actions ont baissé de 13% depuis le début de l'année