Fortis: changements au sein de son conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 24/12/2024 à 13:00









(CercleFinance.com) - Fortis a annoncé des changements au sein de son conseil d'administration. Le conseil a accepté la démission de Mme Lisa Crutchfield à titre d'administratrice de la Société à compter du 31 décembre 2024. Le groupe a nommé Gregory Knight à ce poste à compter du 1er janvier 2025.



Gregory Knight possède une vaste expérience de la direction des services publics, plus récemment en tant que vice-président exécutif, Transformation de la clientèle et services d'affaires chez CenterPoint Energy, et directeur de la clientèle chez National Grid USA Service Company.



' Sa vaste expérience dans notre secteur, en particulier dans des rôles de direction axés sur le client, renforcera davantage la qualité de nos pratiques de conseil d'administration de premier plan ', a déclaré Jo Mark Zurel, président du conseil d'administration de Fortis.





